Экс-председателя Госкоммолодежи Башкирии обвиняют в коррупции

В Башкирии Яну Гайдук, бывшего председателя Госкомитета по молодежной политике, обвиняют в коррупции. Дело будет рассматриваться в Кировском районном суде Уфы.

Согласно следствию, в 2021 году Гайдук, стремясь продвинуться по службе, решила провести ремонт объекта культурного наследия на Пушкина. При этом подрядчик был выбран без конкурса и без необходимого разрешения управления, отвечающего за охрану культурных объектов.

Кроме того, Гайдук потребовала от директора ГАУ «Республиканский центр волонтерского движения» подготовить конкурсные документы и заключить контракт. Некоторые работы не были завершены, но она настояла на подписании документов для оплаты ремонта. Эти неправомерные действия нанесли ущерб в 2,5 миллиона рублей и повредили историческое здание.