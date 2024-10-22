В Башкирии трое мужчин застряли в колодце, один из них погиб

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование печального несчастного случая, который произошёл с работниками в колхохе Чекмагушевского района.

Фото №1 - В Башкирии трое мужчин застряли в колодце, один из них погиб

В селе Тайняшево вели работы по реконструкции. Бригаде из четырёх человек было поручено убрать помещение и вывезти строительный мусор с помощью погрузчика из коровника. После были запланированы работы по укладке нового водопровода. Двое работников направились обследовать колодцы – в одном из них была вода. Мужчины взялись за устранение воды с помощью насоса и вёдер. Чтобы проверить, сколько воды ещё осталось, один из мужчин принёс лестницу. Рабочий уже проверил уровень воды в колодце, начал лезть обратно, но упал. Его напарник поспешил за подмогой, а после сам полез к товарищу. Он также упал. Вытащить рабочих попытался ещё один мужчина, но он тоже упал в колодец.

Мужчин удалось достать из колодца. Первый упавший – 47-летний рабочий – погиб. 29-летний разнорабочий и 21-летний сварщик были госпитализированы с признаками отравления. 34-летнему мужчине, который участвовал в подъёме рабочих, потребовалась помощь врачей.

Установлено, что все трое пострадавших работников не должны были выполнять работы в коровнике. Согласно условиям трудовых договоров, мужчины приняты в убойный цех, перевод на другое рабочее место не оформлялся. Все трое выполняли работы, не обусловленные трудовыми договорами. Контроль за действиями сотрудников работодатель не организовал, целевой инструктаж не проводился. Таким образом, причинами группового несчастного случая стали использование работников не по специальности; неудовлетворительная организация производства работ; недостатки в подготовке работников по охране труда.

пресс-служба Гострудинспекции РБ 

Фото: Гострудинспекция РБ. 

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