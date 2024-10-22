В Башкирии трое мужчин застряли в колодце, один из них погиб

В селе Тайняшево вели работы по реконструкции. Бригаде из четырёх человек было поручено убрать помещение и вывезти строительный мусор с помощью погрузчика из коровника. После были запланированы работы по укладке нового водопровода. Двое работников направились обследовать колодцы – в одном из них была вода. Мужчины взялись за устранение воды с помощью насоса и вёдер. Чтобы проверить, сколько воды ещё осталось, один из мужчин принёс лестницу. Рабочий уже проверил уровень воды в колодце, начал лезть обратно, но упал. Его напарник поспешил за подмогой, а после сам полез к товарищу. Он также упал. Вытащить рабочих попытался ещё один мужчина, но он тоже упал в колодец.