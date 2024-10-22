В Межвузовском кампусе Уфы открылся российско-иранский центр

Международный российско-иранский центр открылся на базе Уфимского университета науки и технологий в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ. В нем организуют курсы персидского языка – будут проводить страноведческую и языковую подготовку школьников, студентов и специалистов разных сфер: экономистов, политологов и журналистов со знанием культуры языка Ближнего и Среднего Востока.
Также центр будет координировать имеющиеся программы и заниматься поиском новых партнеров в Исламской республике. Открытие состоялось при поддержке Министерства образования Ирана и Университета имени Шахида Бехешти.
В прошлом году во время посещения представителей УУНиТ форума «Россия и Иран: перспективы развития сотрудничества в сфере образования» удалось установить контакты с ведущими вузами Исламской республики, после чего университет подписал меморандум о сотрудничестве с Фондом исследований исламской культуры, а также заключил соглашения о сотрудничестве с тремя вузами. По гранту главы региона 46 сотрудников УУНиТа прошли научную стажировку в дружественной стране.