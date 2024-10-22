В Уфе прошло вручение грантов Фонда имени Мустая Карима

Гранты Фонда имени Мустая Карима вручили студентам и аспирантам вуза, в котором учился сам классик. В год 105-летия народного писателя и поэта стипендии получили три человека.

К слову, денежные вознаграждения выдаются учащимся факультета башкирской филологии и журналистики с 2015 года за хорошую учебу, активную общественную работу и научные труды, которые вносят вклад в развитие родного языка и литературы.