В Уфе прошло вручение грантов Фонда имени Мустая Карима

Гранты Фонда имени Мустая Карима вручили студентам и аспирантам вуза, в котором учился сам классик. В год 105-летия народного писателя и поэта стипендии получили три человека.
К слову, денежные вознаграждения выдаются учащимся факультета башкирской филологии и журналистики с 2015 года за хорошую учебу, активную общественную работу и научные труды, которые вносят вклад в развитие родного языка и литературы.
Ежегодная церемония прошла в сквере у памятника литератору. Началась она с возложения цветов, продолжилась концертной программой с участием народных поэтов, актеров театра, студентов музыкального колледжа и детских танцевальных коллективов. Произведения Мустая Карима звучали и на русском, и на башкирском языках. На площади собрались учащиеся уфимских школ и кадетского корпуса, члены Союза писателей, представители администрации Уфы, различных сфер культуры, искусства и местные жители.