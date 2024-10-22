В Уфе открылся конкурс пианистов имени Александра Франка

В Уфе открылся III Международный конкурс пианистов имени Александра Франка. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Культура». Накануне при помощи жеребьевки был определён порядок выступления участников.
В течение недели выступят музыканты со всей России. Многие из них признаются, что их главная цель – не победа, а новые знакомства в мире искусства и творческий рост.
Участникам младшей возрастной группы предстоит пройти два тура, а тем, кто старше 15 лет, – три. В заключительном туре пианисты сыграют с симфоническим оркестром. Конкурс проводится в третий раз. Но в этом году есть нововведение: в состав участников включили камерные ансамбли.