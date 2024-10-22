В Уфе открылся конкурс пианистов имени Александра Франка

В течение недели выступят музыканты со всей России. Многие из них признаются, что их главная цель – не победа, а новые знакомства в мире искусства и творческий рост.

Участникам младшей возрастной группы предстоит пройти два тура, а тем, кто старше 15 лет, – три. В заключительном туре пианисты сыграют с симфоническим оркестром. Конкурс проводится в третий раз. Но в этом году есть нововведение: в состав участников включили камерные ансамбли.