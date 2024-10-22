В Башкирии водитель предлагал инспектору ГАИ 5 тысяч за проезд подшофе

В Кармаскалинском районе сотрудниками ГАИ был задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения. На водителя составили протокол об административном правонарушении.

Однако задержанный решил попытаться избежать последствий и предложил взятку в размере 5 тысяч рублей. Несмотря на попытки правоохранителя объяснить ему незаконность такого поступка и опасности пьяной езды, мужчина настаивал на «человеческом» решении проблемы. В результате против него было возбуждено уголовное дело.