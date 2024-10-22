В Уфе осудят парня, который жестоко убил сестрёнку

Напомним, инцидент произошёл ещё год назад. Парень под воздействием наркотических веществ напал на младшую сводную сестру, когда та вышла из ванной. Сначала он задушил девочку скакалкой. Когда несчастная потеряла сознание, парень надругался над ней, и после убил до конца. Уфимец спрятал тело в квартире и вёл переписку с телефона девочки с матерью. Вечером парень вынес тело и спрятал в багажнике авто мамы. Он не нашёл место, куда можно спрятать тело, вернулся домой и сбежал. На следующий день правоохранители нашли убийцу на чердаке одной из многоэтажек.