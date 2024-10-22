В Уфе прошла премьера спектакля «Разлуки нет…» в честь 105-летия Мустая Карима

Премьера спектакля «Разлуки нет…», посвященная 105-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, состоялась в камерном зале Русдрама. Он основан на дневниковых записях литератора и его личной переписке с супругой Раузой Суфьяновной.

В основе сюжета – любовь, пронесенная сквозь время и расстояния, а также мудрость человека и приятие жизни с ее перипетиями и судьбоносными моментами. Записи и письма хранились в архиве семьи Каримовых. Премьеру посетили дочь писателя – директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова, а также представители различных сфер культуры, искусства и жители города. Ближайшие показы состоятся 25 октября и 4 ноября.