Женщина из США стала жертвой кражи в аэропорту Уфы

В аэропорту Уфы  произошел неприятный случай с женщиной, которая прилетела из США на похороны своей матери. Она обратилась к транспортным полицейским с жалобой о краже.

Фото №1 - Женщина из США стала жертвой кражи в аэропорту Уфы

Во время ожидания на остановке  неизвестный похитил у нее борсетку, в которой находилось более 600 долларов, загранпаспорт, водительские права России и США, а также беспроводные наушники стоимостью 18 тысяч рублей. Женщина была в сильном стрессе и усталой после долгого перелета, поэтому не сразу заметила пропажу.

Сотрудники полиции быстро выяснили обстоятельства инцидента и идентифицировали подозреваемого — 66-летнего местного жителя с чистой биографией.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Фото: bashinform.ru

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