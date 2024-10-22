Женщина из США стала жертвой кражи в аэропорту Уфы

В аэропорту Уфы произошел неприятный случай с женщиной, которая прилетела из США на похороны своей матери. Она обратилась к транспортным полицейским с жалобой о краже.

Во время ожидания на остановке неизвестный похитил у нее борсетку, в которой находилось более 600 долларов, загранпаспорт, водительские права России и США, а также беспроводные наушники стоимостью 18 тысяч рублей. Женщина была в сильном стрессе и усталой после долгого перелета, поэтому не сразу заметила пропажу.