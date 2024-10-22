В Уфе прошел конкурс детской народной хореографии «Узоры дружбы»

В Уфе прошел открытый республиканский фестиваль-конкурс детской народной хореографии «Узоры дружбы», приуроченный к Году семьи. По результатам отборочного тура в столицу республики приехали 15 лучших коллективов со всей республики.

Дети от 12 до 17 лет представили танцы народов мира, лучшие из которых вошли в программу гала-концерта. Традиционно фестиваль проводится с целью развития детской народной хореографии и усиления ее роли в эстетическом воспитании подрастающего поколения.