В Уфе подписали соглашение о сотрудничестве БГМУ с университетом «Сириус»

Башкирский медицинский университет будет сотрудничать с Сочинским университетом «Сириус». Соглашение подписали в Уфе. Для обеих сторон такое партнерство станет взаимовыгодным, считают представители вузов.

В первую очередь, они планируют реализовать совместные научно-исследовательские проекты, направленные на поиски новых лекарственных препаратов в лечении онкологических заболеваний и путей преодоления резистентности к антибиотикам.