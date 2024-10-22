В Уфе подписали соглашение о сотрудничестве БГМУ с университетом «Сириус»

Башкирский медицинский университет будет сотрудничать с Сочинским университетом «Сириус». Соглашение подписали в Уфе. Для обеих сторон такое партнерство станет взаимовыгодным, считают представители вузов.
В первую очередь, они планируют реализовать совместные научно-исследовательские проекты, направленные на поиски новых лекарственных препаратов в лечении онкологических заболеваний и путей преодоления резистентности к антибиотикам.
Также будут развивать совместные образовательные программы. Так, студенты БГМУ смогут посетить отдельные курсы по актуальным новостям молекулярной медицины, а молодые ученые будут стажироваться в лабораториях университета «Сириус».