В Уфе открылась благотворительная выставка

Она состоит из работ художников, участвовавших летом в пленэре у Покровского храма в Гафурийском районе. Строение сейчас находится в плачевном состоянии. Активисты собирают средства на восстановление церкви. Все вырученные с продажи картин деньги будут направлены на это. Выставка расположилась в холле мультимедийного парка «Россия — моя история».

Один храм и десятки разных взглядов на него. Вот нежность сквозь кусты сирени. Тут же чёрно-белая экспрессия. Розовый облик храма, окрашенного закатным светом. И ласка летнего солнца. Каждый из художников по-своему увидел Покровский храм.

Выставка открылась в мультимедийном парке «Россия — моя история». Художники создавали работы летом во время пленэра в селе Карагаево как раз для того, чтобы храм не остался только на их картинах. Средства, вырученные с продажи, пойдут на восстановление церкви. Перед тем как приступить к реставрации, нужно разработать проект. Куратор проекта «Спаси и сохрани» Татьяна Хлёсткина всё детство провела в деревне Карагаево. Прошла обучение в школе хранителей храма.

Это первое, что заметили московские реставраторы. Максимум неделя, и колокольня бы обрушилась. Архитекторы начали срочно устанавливать временные укрепления, подперев соскальзывающие ряды брёвен. Специалисты зафиксировали и укрепили строение, чтобы оно достояло до начала реставрации.

Организовать приезд московских специалистов и начать работу над проектом удалось благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Но в целом это народная реставрация. Денег на возрождение храма пока нет. Многие элементы сохранились чудом.