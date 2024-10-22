В Башкирии прошла премьера спектакля «Любовь и голуби»

Стерлитамакский Башдрамтеатр представил премьеру спектакля «Любовь и голуби». Постановка — по одноименной известной пьесе Владимира Гуркина. По сюжету, главный герой живет в глухом поселке с женой и тремя детьми.

Супруга недовольна тем, что муж тратит деньги на покупку голубей, из-за чего они ссорятся. Но тут у главного героя появляется новая знакомая, которая пытается увести его из семьи. И всем персонажам предстоит пройти испытания, чтобы понять, где настоящие чувства и как вернуть тепло семейного очага в дом.