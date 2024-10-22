Владимир Путин наградил орденами и медалями паралимпийцев из Башкирии

Владимир Путин наградил орденами и медалями российских паралимпийцев. Среди тех, кого отметил глава государства, есть и представители республики. Орден Дружбы вручат легкой атлетике Анне Кулинич-Сорокиной. Елену Прокофьеву наградят медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Она стала серебряным призером игр в настольном теннисе. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоятся Антон Кулятин и пловцы Андрей Николаев и Богдан Мозговой.