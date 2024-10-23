Контрактники в Белебеевском районе Башкирии получат выплату в 4 раза больше

В Белебеевском районе увеличили выплату для контрактников со 100 до 400 тысяч рублей. Это решение приняли местные депутаты. Теперь общая сумма выплат для новобранцев составит 1 миллион 305 тысяч рублей: 400 тысяч от Минобороны и 505 тысяч от республики. С учетом зарплаты, контрактники смогут заработать за первый год около 3 805 000 рублей.
Заявки на службу можно подавать в военкомате по адресу: улица Восточная, 72. Для вопросов звоните по круглосуточному номеру 8(34786) 5-39-99.
Аналогичные выплаты, по 400 тысяч рублей, уже ввели и в Уфе, и в Стерлитамаке. В Уфе также открылся пункт «Защитник», где желающие могут быстро пройти все необходимые процедуры для заключения контракта. Подробности можно найти на сайте башбат.рф или по телефону +7 (347) 218-19-19.
Фото: bashinform.ru