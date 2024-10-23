Исчезновение Артема Мазова: новая информация о трагедии в Уфе

До сих пор не раскрыто жуткое дело семейства Мазовых. Напомним, 26 октября 2019 года Артем Мазов пропал вместе с двумя сыновьями после ссоры с супругой. Позже выяснилось, что он купил веревку и надувной матрас. Машина Мазовых была найдена в лесополосе.

Тела пятилетнего и восьмилетнего мальчиков обнаружены в реках, но их отца до сих пор нет. Его объявили в федеральный и международный розыск. Существует версия, что он смог сменить паспорт и уехать за границу.

Как сообщает «Башинформ», Мазов увлекался шпионскими фильмами и даже искал информацию об отелях в других странах. Возможно, сейчас он скрывается, как персонажи, которыми он восхищался.

Поиск продолжается, и за информацию о его местонахождении назначена награда в полмиллиона рублей. Всех, у кого есть информация о местонахождении Артема Мазова, просят обратиться в правоохранительные органы.