Село в Башкирии осталось без холодной воды

В селе Субханкулово в Туймазинском районе люди остались без холодной воды. Причиной стала поломка трансформаторной станции, которая обеспечивает насосы подачей электроэнергии.

Сейчас проводится заседание по устранению проблемы, заказан новый трансформатор. Рабочие демонтируют сломанный, а после установки нового наладят водоснабжение. В селе живут 5493 человека, среди них 1030 детей..

Школы работают в сокращенном режиме, медучреждения оповещены. Был организован подвоз и запас воды для жителей. МЧС контролирует ситуацию.