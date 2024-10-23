В Стерлитамаке «накрыли» подпольное казино

В Стерлитамаке правоохранительные органы закрыли сеть подпольных казино. Игровые клубы располагались в нежилых помещениях – там были автоматы, покерные и рулеточные столы, а также два онлайн-казино.

Сотрудники УФСБ и МВД выяснили, что 30-летний местный житель и его 22-летняя знакомая организовали этот бизнес. Игроки платили наличными или переводили деньги на специальные счета. Для безопасности они установили камеры и контролировали доступ. Во время обыска нашли более 350 игровых автоматов и другую аппаратуру.