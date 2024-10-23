В Уфе начался смотр техники в преддверии зимнего периода

В Уфе начался ежегодный смотр готовности техники к работе в зимний период. Самоходные машины осматривали представители разных служб – от специалистов из администрации города до сотрудников полиции.

Без хорошей техники зимой не обойтись. Службы по благоустройству стараются уделять должное внимание содержанию технического парка в исправном состоянии. От этого зависит качество предстоящего снегоуборочного сезона. Потому машины проверяют от и до: техническое состояние, ходовую, оснащенность, исправность электроприборов.

Поддерживать зимние дороги на улицах Советского района будут 35 единиц техники. Среди них и девять новых. Это комбинированные дорожные машины, самосвалы и снегопогрузчик. Они уже успели поработать в прошлом сезоне и хорошо зарекомендовали себя на дорогах.

Пока машины подметают улицы района, а вот зимой будут заняты уборкой снега. Очистку производят целым отрядом. В обильный снегопад в бригаде собирается до 9 единиц техники. Оперативность для них – прежде всего.

На смотре от Ленинского района – 37 единиц техники. Они и будут выезжать на дороги города зимой. Подготовили к сезону и нужный объем противогололедного реагента.

Работают в столице также и снегоплавильные пункты, которые кратно облегчают работу коммунальщиков. Один находится в Калининском районе, другой – в Советском.

В Башкортостане в зимний период в распоряжении коммунальных служб будет более двух тысяч самоходных машин. Перед выходом на линию каждую из них будут осматривать.