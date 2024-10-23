В Башкирии женщина спряталась от приставов в шкафу

Женщина из Давлеканово, укрылась от судебных приставов в шкафу из-за долгов по алиментам на своего ребенка. В пресс-службе уточнили, что в январе этого года ей был выслан исполнительный документ о взыскании алиментов. Женщина, выбравшая маргинальный образ жизни вместо заботы о сыне, пыталась избежать ответственности и сменила место жительства.

Первоначально приставы нашли её в доме матери, где ей было назначено наказание в виде обязательных работ. Однако после этого она снова исчезла, и ее объявили в розыск. В итоге женщина скрывалась у знакомых, где её опять удалось найти. Судебные приставы обнаружили её, когда она пряталась в шкафу, пока сожитель женщины уверял, что живёт один.