В Башкирии женщина спряталась от приставов в шкафу

Женщина из Давлеканово, укрылась от судебных приставов в шкафу из-за долгов по алиментам на своего ребенка. В пресс-службе уточнили, что в январе этого года ей был выслан исполнительный документ о взыскании алиментов.  Женщина, выбравшая маргинальный образ жизни вместо заботы о сыне, пыталась избежать ответственности и сменила место жительства.

Фото №1 - В Башкирии женщина спряталась от приставов в шкафу

Первоначально приставы нашли её в доме матери, где ей было назначено наказание в виде обязательных работ. Однако после этого она снова исчезла, и ее объявили в розыск. В итоге женщина скрывалась у знакомых, где её опять удалось найти. Судебные приставы обнаружили её, когда она пряталась в шкафу, пока сожитель женщины уверял, что живёт один.

По данному факту ей грозит административное наказание за уклонение от обязательств, а также уголовное преследование за неуплату алиментов.

Фото: ГУФССП России по РБ.

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