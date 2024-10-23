В Уфе пожарные извещатели спасли от гибели 5 человек

В пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС сообщили о случаях предотвращения гибели в пожарах благодаря работе пожарных извещателей.
В Советском районе в одной из квартир извещатель сработал из-за оставленной на плите пище. Благодаря своевременному сообщению о пожаре удалось избежать трагедии и сохранить жизнь 89-летней женщины, которая проживает в одиночестве.
Подобный случай произошёл в СНТ «Дорожник». Огонь успел повредить дом и баню, однако благодаря извещателю семья, проживающая на участке, успела эвакуироваться.