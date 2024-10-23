Жительница Башкирии из-за ревности налетела на мужа с ножом

В местную больницу госпитализировали 49-летнего мужчину с ножевым ранением. Оказалось, что к нападению причастна его 48-летняя супруга.

Семейная пара два дня подряд праздновала с друзьями и близкими день рождения женщины. За распитием спиртных напитков между супругами вспыхнула ссора на почве ревности – женщина приревновала мужа к своей сестре. Она схватила кухонный нож и нанесла мужчине несколько ударов. Скорую помощь вызвала сестра нападавшей.