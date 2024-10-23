В Башкирии обнаружены опасные вредители-усачи

В Башкирии зафиксировали распространение усачей, вредителей деревьев. Специалисты Россельхознадзора провели обследование на территории 11 лесничеств, охватывающих более 1, 4 миллиона гектаров лесного фонда.

Инспекторы провели визуальный осмотр и использовали 360 феромонных ловушек для выявления четырех видов усачей. Ловушки прошли экспертизу в лаборатории, подведомственной Россельхознадзору.

В ходе лабораторных исследований подтвердились очаги распространения трех видов: большого черного елового усача, малого черного елового усача и черного соснового усача. Эти вредители, относящиеся к роду Monochamus, атакуют ослабленные, умирающие и уже отмершие хвойные деревья.