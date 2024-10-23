В Башкирии до конца 2024 года построят новый спорткомплекс

В Иглинском районе до конца 2024 года построят новый спортивный комплекс. Исполняющий обязанности министра спорта Руслан Хабибов сообщил, что на данный момент строительство завершено на 65%. Объект возводится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» при поддержке Главы республики Радия Хабирова.