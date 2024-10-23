В Башкирии до конца 2024 года построят новый спорткомплекс

В Иглинском районе до конца 2024 года построят новый спортивный комплекс. Исполняющий обязанности министра спорта Руслан Хабибов сообщил, что на данный момент строительство завершено на 65%. Объект возводится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» при поддержке Главы республики Радия Хабирова.
Хабибов отметил, что высокие темпы работ стали возможны благодаря слаженной работе местных властей. В спорткомплексе будут универсальный зал, раздевалки, медицинский кабинет и другое необходимое оборудование. Открытие запланировано на декабрь 2024 года.
Фото: соцсети и.о. министра спорта Башкирии Руслана Хабибова.