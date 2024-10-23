В Уфе школьникам вручили гранты Фонда имени Мустая Карима

В Уфе вручили гранты Фонда имени Мустая Карима еще 10 учащимся. Событие состоялось на литературно-музыкальном вечере, посвященном 105-летию со дня рождения башкирского писателя. На этот раз денежные премии получили ученики 11-х классов башкирской гимназии №158, которая носит имя народного поэта Башкортостана.

Среди них победители и призеры республиканских и межрегиональных олимпиад, обладатели гран-при региональных творческих конкурсов, чемпионы всероссийских спортивных соревнований. Денежную премию вручала дочь башкирского поэта, директор фонда им. М. Карима Альфия Каримова.