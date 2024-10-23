В Уфе состоялся поэтический час, посвященный Мустаю Кариму

Поэтический час «Поднимая знамя победы», посвященный стихотворениям Мустая Карима о Великой Отечественной войне, прошел в Национальной библиотеке республики. Мероприятие состоялось в рамках празднования 105-летия со дня рождения народного классика.
Стихи поэта-фронтовика прозвучали на русском и башкирском языках в исполнении заслуженного артиста Башкортостана, актёра Национального молодёжного театра Рамзиля Сальманова и поэта, журналиста Ильи Боровского.
Прочтение сопровождалось игрой на национальном музыкальном инструменте. Творческая встреча организована сотрудниками отдела башкирской литературы и краеведения для студентов Башкирского кооперативного техникума. Также в стенах Национальной библиотеки прошел межрегиональный телемост с республиканской крымскотатарской библиотекой им. Исмаила Гаспринского.