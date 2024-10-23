Тхэквондисты из Башкирии завоевали 21 медаль на международном турнире

Башкирские тхэквондисты завоевали 21 медаль на международном турнире. В Ташкенте прошли чемпионат и первенство Азии по тхэквондо ГТФ. Участие приняли спортсмены из 18 стран мира. В состав сборной команды России вошли пять тхэквондистов из нашей Республики. По итогам турнира башкирские спортсмены завоевали 21 медаль. Из них 13 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Помимо этого, сборная команды нашей страны заняла первое общекомандное место.

Что нас радует — наши спортсмены на пьедестал вышли с флагом Российской Федерации. Фагит Латипов, президент Федерации тхэквондо Республики Башкортостан

Слава богу, всё получилось. Два первых места — в индивидуальной дисциплине и в командной. Так что дважды чемпион Азии. Джамиль Курманбаев, мастер спорта международного класса по тхэквондо

Этот год для республиканской федерации тхэквондо ГТФ складывается успешно. Семь спортсменов получили звание мастера спорта международного класса. Сейчас башкирская команда готовится к Кубку России. 24 ноября в Уфе пройдет 34-й чемпионат и первенство Башкортостана.

На этом турнире произойдет отбор на аналогичные соревнования уже российского уровня. Цель башкирских тхэквондистов — пробиться на чемпионат и первенство мира в ОАЭ летом следующего года. При этом несколько спортсменов федерации заслужили право получать стипендию за свои успехи.

При помощи Министерства спорта мы получаем стипендию. Я получаю уже второй год. Ее дают за разные достижения. Сейчас я получаю 20 тысяч рублей за первенство мира. Айдар Файзыров, победитель первенства Азии по тхэквондо