В Уфе стартовал международный конкурс пианистов им. Александра Франка

В Уфе стартовал международный конкурс пианистов, который проходит в Уфимском институте искусств имени Загира Исмагилова. Это уже третий конкурс, приуроченный к национальному проекту «Культура» и посвящённый Александру Франку.

На протяжении недели соревнуются пианисты разных возрастов. Самому младшему участнику 11 лет. Участвуют около 60 музыкантов из России, Армении и Беларуси, из них 26 — из Башкортостана.

В жюри состоят известные музыканты и педагоги, такие как Вагаршак Арутюнян и Лев Франк. Заместитель министра культуры Башкирии, Амина Шафикова, отметила, что конкурс стал международным и подчеркнула важность Франка для местной фортепианной школы.