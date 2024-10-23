В Уфе закрыли Шакшинский мост

Проезд по нему недоступен в течение месяца, до 24 ноября. Как сообщили в администрации города, меры принимаются в рамках капитального ремонта объекта. Работы там начались летом прошлого года. Объект планируется сдать в эксплуатацию в конце текущего — начале следующего. По заявлениям специалистов, после проведения работ срок службы переправы составит до 50 лет.

С этого момента на Шакшинский мост проезд закрыт. Здесь продолжается капремонт сооружения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Чтобы провести работы эффективно, решено перекрыть мост с 23 октября по 24 ноября. Строители будут соединять левую и правую части сооружения в единое целое.

Перекрытие нужно, чтобы исключить колебания мостовых конструкций. Капремонт стартовал весной прошлого года. Предполагается, что срок службы нового составит до 50 лет. А пока на время перекрытия предлагаются альтернативные варианты проезда.

Будет работать речной паром на переправе «Князево» вместимостью 11 легковых машин и 77 пеших пассажиров. Чтобы оптимизировать движение по альтернативным маршрутам, будет скорректирована и работа Восточного выезда.