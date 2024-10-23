В Уфе из 11-летнего мальчика достали 8 магнитов

Уфимские врачи спасли 11-летнего уфимского школьника, который проглотил магнитные шарики. Его доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Хирурги достали из кишечника ребенка 8 магнитов.

Доставали эти шарики, диаметр которых чуть больше 3 мм, из кишечника 11-летнего школьника. Проглотил он их не ради эксперимента. Как объясняет подросток, всё произошло случайно. Андрей сообщил сразу же родителям. Магнитная головоломка стала настоящей головной болью для семьи.

Подростка сразу же повезли в больницу. Рентгеноскопия определила местонахождение магнитов. Все восемь шариков проскочили в кишечник. Так что выйти естественным путем они не смогли бы. Ребенку повезло в одном: магниты не «разбрелись», а собрались в одну целую цепочку. Врачи оперативно их удалили.

Андрей быстро пошел на поправку. Школьник мог передвигаться, учить уроки и общаться с такими же пациентами, как и он. Подросток восстановился за неделю. И уже сегодня его выписали. Как говорят врачи, мальчик легко отделался, без каких-либо осложнений. А могли быть последствия.

По статистике, в год в больницу поступают 6–7 маленьких пациентов, которые проглатывают именно магнитные шарики. Но дети тянут в рот самые разнообразные и порой неожиданные предметы. И порой безобидная на вид игрушка может стать настоящей угрозой для здоровья малыша. Потому перед покупкой нужно обращать внимание на маркировку, качество сборки, безопасность материалов и возрастные ограничения.