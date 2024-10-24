В Уфе пройдет марафон единоборств «Защитник»

В Уфе прошло совещание филиала Российского союза боевых искусств по республике. На следующей неделе здесь состоится марафон единоборств «Защитник». Это спортивно-патриотическое мероприятие, в рамках которого пройдут соревнования и показательные выступления по 12 дисциплинам единоборств.

Тренеры проведут семинары, а любой желающий сможет поучаствовать в тестовой сдаче норм ГТО. Будет организована выставка оружия с инструктажем по обучению навыкам обращения с ним, курсы по управлению БПЛА.