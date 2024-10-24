В Башкирии женщина и её дети пострадали в ДТП

23 октября на трассе Раевка-Стерлитамак недалеко от села Уразметово 30-летний водитель на «Лада Гранта» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. На место происшествия прибыли спасатели, которые провели стабилизацию авто, отключение аккумуляторной батареи. Специалисты также деблокировали пострадавших.