В Башкирии женщина и её дети пострадали в ДТП

В Альшеевском районе зафиксировали крупное дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщили в Госкомитете по ЧС.
23 октября на трассе Раевка-Стерлитамак недалеко от села Уразметово 30-летний водитель на «Лада Гранта» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. На место происшествия прибыли спасатели, которые провели стабилизацию авто, отключение аккумуляторной батареи. Специалисты также деблокировали пострадавших.
Среди тех, кому потребовалась помощь врачей, — 28-летняя женщина и двое детей 7 и 14 лет.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.