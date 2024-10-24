В Башкирии спасли жизнь женщины с тяжёлым пороком сердца

Врачи Башкирии сохранили жизнь женщины с тяжёлым приобретённым пороком сердца. Подробностями успешной операции поделился министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Жительница Кармаскалинского района была доставлена в кардиологическое отделение РКЦ с жалобами на одышку и отеки в ногах. Также у женщины выявили сердечно-лёгочную недостаточность. Врачи установили, что у пациентки большое количество сопутствующих патологий – доброкачественная опухоль мозга и ревматизм. С каждым днём женщина чувствовала себя всё хуже, а клапан в сердце практически не работал.
Ей выполнили аортокоронарное шунтирование и протезирование митрального клапана. Операция длилась около трех часов в условиях искусственного кровообращения. Во время операции мультидисциплинарная бригада специалистов смогла восстановить кровообращение в миокарде и установить протез клапана сердца. Сейчас пациентка находится на реабилитации в одной из городских больниц.
Фото: министерство здравоохранения РБ.