В Башкирии спасли жизнь женщины с тяжёлым пороком сердца

Жительница Кармаскалинского района была доставлена в кардиологическое отделение РКЦ с жалобами на одышку и отеки в ногах. Также у женщины выявили сердечно-лёгочную недостаточность. Врачи установили, что у пациентки большое количество сопутствующих патологий – доброкачественная опухоль мозга и ревматизм. С каждым днём женщина чувствовала себя всё хуже, а клапан в сердце практически не работал.