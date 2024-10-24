Контрактники из Башкирии рассказали, почему выбрали службу на СВО

В Башкирии контрактники рассказали о своем решении служить на СВО. На одном из полигонов мотострелкового полка «Башкортостан» проходят учения не только местные военные. Журналисты, которые прибыли в Донбасс, пообщались с новобранцами и узнали, что многие из них выбрали службу не только из-за финансовых выплат, но и по призыву сердца.

Наш долг — защитить Родину, поддержать наших воинов и ускорить Победу Бойцы полка «Башкортостан»

В день тренировки корреспондент «Башинформа» столкнулся с дождем и грязью. Военный КамАЗ боролся с тяжелыми условиями, но продолжал двигаться вперед. После двадцати минут поездки машина остановилась.

Выходите, приехали. Но осторожнее, не ушибите колени. Помочь? Командир отряда

Журналисты, спрыгнув на влажную траву, ощутили себя частью процесса, хотя не сразу заметили, как к ним подошел военнослужащий с уверенной манерой, который представился как заместитель командира штурмового отряда с позывным «Люксор».

Он объяснил, что новобранцы обучаются работать в малых группах, чтобы понимать друг друга с полуслова.

Если не будет чёткого понимания и взаимодействия, значит, боевая единица в виде группы — слабое звено. Штурмовую подготовку необходимо знать всем военнослужащим. Наши инструкторы сами учились у воинов, побывавших в боях. Оттачивали навыки и продолжают повышать своё мастерство. Затем их периодически прикомандировывают к нам, чтобы они передали опыт. позывной «Люксор»

Также на полигон направлен инженер «Нур» из Туймазов, который отвечает за укомплектование новобранцев — их обмундирование и подготовку к действию.

Кто-то впервые облачился в полную боевую выкладку. Есть и более опытные в этом плане. Но всё же надо всем напоминать, как подгонять стропы, ремни. На солдате амуниция должна плотно прилегать к телу, но не сковывать движения при перемещении. Никакого шума при движении. Всё важное должно быть под рукой — боекомплект, аптечка, рация и многое другое. Во всём этом облачении идут заниматься на позиции. Контрактники в условиях, приближенных к боевым, сами понимают, как надо правильно экипироваться и действовать в реальном бою. Когда разговариваю с ними, говорят, что программа обучения даёт им много навыков и умений. Надеюсь, так и есть. Занимаются добросовестно, никто не отлынивает. Понимают, что уроки важны в дальнейшем и от их усвоения зависит жизнь, в том числе боевых товарищей. Хотя, спросите ребят сами, вон они идут. позывной «Нур»

Сержант с позывным «Стич» из Баймакского района, которому 28 лет, выбрал такой псевдоним в честь доброго и смелого персонажа из мультфильмов. Ранее он работал бурильщиком в нефтяной отрасли и зарабатывал приличные деньги, но теперь его цель — помочь своим товарищам.

У него уже есть опыт службы по контракту, который он проходил в 2015-2016 годах. Поэтому сейчас он с терпением помогает своему более опытному товарищу «Катая» освоиться. «Стич» понимает, что его ждут трудности, но считает, что они будут незначительными, так как он служит в уважаемом башкирском полку. Он уверен, что сможет выполнить свои задачи и вдохновлён поддержкой сослуживцев.

С другой стороны, младший сержант с позывным «Тархан» из Стерлитамака, которому 49 лет, долгое время преподавал физкультуру и основы безопасности. После событий в Курской области он решил, что должен служить вместе со своими учениками и сослуживцами, ведь это его долг.

«Тархан» служил более 30 лет назад и признаётся, что необходимо восстановить забытые навыки. Он отмечает, что инструктора требуют много от новобранцев, но щедро делятся опытом. В отряде сильная поддержка друг друга, и новички, хоть и разного возраста, помогают друг другу, создавая крепкую дружескую атмосферу.

Да, вначале бывает тяжело, но тут отличное питание. Прорвёмся, не подведём республику. У меня трое детей и жена. Как и в случае с «Стичем», семья меня не отпускала, но я объяснил, что должен ехать. Это мой долг и моральная ответственность. У меня на фронте друзья и воспитанники. Как можно оставаться в стороне? Надо было давно подписать контракт. позывной «Тархан»

47-летний «Катай» из Белокатайского района не так разговорчив. Мы узнали, что он, как и «Тархан», знаком с историей башкир. Он принадлежит к роду катай, известному своими сильными воинами, которые защищали свою землю от врагов.

Я работал водителем и строителем. Два племянника отправились на СВО. Тяжело бегать в полном обмундировании, но мы крепкие, выдержим. позывной «Катай»

К разговору присоединился инструктор по имени «Лютый» из Сибая. Прежде чем подписать контракт, он работал вахтовым сварщиком, а сейчас служит пулемётчиком в батальоне имени Тагира Кусимова. В этом году он участвовал в Параде Победы в Уфе. «Лютый» часто захватывал укреплённые позиции врага, и командование отправило его обучать новобранцев.

Их друзья, родные, а у некоторых сыновья и братья служат на сложных участках фронта. Мужики не пожелали дожидаться Победы в домашних условиях. «Кто, если не мы?», «Тут мой брат!», «Я к сыну!». Эти слова часто звучат по вечерам во время ужина или перед отбоем. Понимаю и тех, кто решил остаться дома. Мы их не осуждаем, у них свои задачи. Они формируют гуманитарку, ведут патриотическую работу с молодёжью, оказывают посильную помощь и поддерживают наши семьи. Это тоже важно. позывной «Лютый»

Ну всё, парни, пора. Времени мало. А вам, журналисты, спасибо, что приехали! Знаю, мало пообщались, но ничего не поделаешь, служба есть служба, не обессудьте. Приезжайте ещё. Работы и вам хватит. позывной «Люксор»