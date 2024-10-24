Контрактники из Башкирии рассказали, почему выбрали службу на СВО

В Башкирии контрактники рассказали о своем решении служить на СВО. На одном из полигонов мотострелкового полка «Башкортостан» проходят учения не только местные военные. Журналисты, которые прибыли в Донбасс, пообщались с новобранцами и узнали, что многие из них выбрали службу не только из-за финансовых выплат, но и по призыву сердца.
В день тренировки корреспондент «Башинформа» столкнулся с дождем и грязью. Военный КамАЗ боролся с тяжелыми условиями, но продолжал двигаться вперед. После двадцати минут поездки машина остановилась.
Журналисты, спрыгнув на влажную траву, ощутили себя частью процесса, хотя не сразу заметили, как к ним подошел военнослужащий с уверенной манерой, который представился как заместитель командира штурмового отряда с позывным «Люксор».
Он объяснил, что новобранцы обучаются работать в малых группах, чтобы понимать друг друга с полуслова.
Также на полигон направлен инженер «Нур» из Туймазов, который отвечает за укомплектование новобранцев — их обмундирование и подготовку к действию.
Сержант с позывным «Стич» из Баймакского района, которому 28 лет, выбрал такой псевдоним в честь доброго и смелого персонажа из мультфильмов. Ранее он работал бурильщиком в нефтяной отрасли и зарабатывал приличные деньги, но теперь его цель — помочь своим товарищам.
У него уже есть опыт службы по контракту, который он проходил в 2015-2016 годах. Поэтому сейчас он с терпением помогает своему более опытному товарищу «Катая» освоиться. «Стич» понимает, что его ждут трудности, но считает, что они будут незначительными, так как он служит в уважаемом башкирском полку. Он уверен, что сможет выполнить свои задачи и вдохновлён поддержкой сослуживцев.
С другой стороны, младший сержант с позывным «Тархан» из Стерлитамака, которому 49 лет, долгое время преподавал физкультуру и основы безопасности. После событий в Курской области он решил, что должен служить вместе со своими учениками и сослуживцами, ведь это его долг.
«Тархан» служил более 30 лет назад и признаётся, что необходимо восстановить забытые навыки. Он отмечает, что инструктора требуют много от новобранцев, но щедро делятся опытом. В отряде сильная поддержка друг друга, и новички, хоть и разного возраста, помогают друг другу, создавая крепкую дружескую атмосферу.
47-летний «Катай» из Белокатайского района не так разговорчив. Мы узнали, что он, как и «Тархан», знаком с историей башкир. Он принадлежит к роду катай, известному своими сильными воинами, которые защищали свою землю от врагов.
К разговору присоединился инструктор по имени «Лютый» из Сибая. Прежде чем подписать контракт, он работал вахтовым сварщиком, а сейчас служит пулемётчиком в батальоне имени Тагира Кусимова. В этом году он участвовал в Параде Победы в Уфе. «Лютый» часто захватывал укреплённые позиции врага, и командование отправило его обучать новобранцев.
Фото: bashinform.ru