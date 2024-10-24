В Уфе воспитатель под подозрением в жестоком обращении с детьми

В Уфе прокуратура начала проверку в связи с подозрениями в жестоком обращении с детьми в коррекционном центре. По информации пресс-службы ведомства, бывшая воспитательница заметила у учеников синяки и сообщила об этом начальству. Она обвинила в насилии свою коллегу. Однако после этого подверглась давлению и уволилась. Подозреваемая в избиении детей воспитательница отрицает свою вину.