В Башкирии уличная собака напала на 6-летнего ребёнка

В Куюргазинском районе зафиксировали чрезвычайное происшествие – на 6-летнего ребёнка напала уличная собака.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мальчик катался на велосипеде, когда на него набросилась бездомная собака. Животное укусило ребёнка за предплечье.
Орган местного самоуправления не исполнил требования законодательства, обязывающие принимать меры по организации отлова животных без хозяев. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ребенку. Суд обязал выплатить пострадавшему 20 тысяч рублей.