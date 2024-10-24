В Уфе прошла церемония отправки бойцов в зону СВО после отпуска

После двухнедельного отпуска вновь на боевые позиции. Сегодня в Уфе состоялась торжественная церемония отправки военнослужащих в зону проведения специальной военной операции. Провожали отпускников традиционно на площадке перед спорткомплексом «Уфа-Арена».

В родные края бойцы, военнослужащие полка «Башкортостан», приехали большим составом, поэтому и на место дислокации возвращаются несколькими автобусами. С собой на передовую берут не только личные вещи, но и посылки для сослуживцев.