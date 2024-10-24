Жителя Башкирии «развели» на сайте знакомств

Житель Башкирии стал жертвой интернет-мошенников и потерял свыше пяти миллионов рублей. По информации пресс-службы МВД Башкирии, мужчина завел разговор с «девушкой», которая предложила ему заработать на бирже. После этого с ним связался «эксперт», который посоветовал взять кредиты и перевести деньги на «инвестиционный счет». Затем появился «более опытный специалист», который обещал еще больший доход.