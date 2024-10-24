В Уфе женщину осудили за нападение на полицейского

В Уфе местная жительница получила приговор за нападение на полицейского. Инцидент произошёл в июле, когда полиция пришла к многоквартирному дому на улице Гумера Куватова, чтобы проверить жалобу на неприятный запах из подвала.

В ответ на просьбы полицейских обратиться в обслуживающую организацию, женщина начала вести себя агрессивно, оскорбляя сотрудников, а затем ударила одного из них. Известно, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.