В Башкирии малыш проглотил монетку

За 10 месяцев этого года врачи извлекли порядка 50 инородных тел, 20 из которых находились в пищеводе или желудке детей в возрасте от 11 месяцев до 13 лет. Основную часть проглоченных предметов составляют монеты разного достоинства. При своевременном обращении за медицинской помощью процесс по извлечению предмета не представляет угрозы для здоровья. При этом опасность представляют батарейки и магниты, которые приводят к перфорации полого органа (пищевода, желудка, кишечника). Это может повлечь за собой госпитализацию и оперативное лечение.