В Башкирии малыш проглотил монетку

В Стерлитамаке помощь врачей потребовалась двухлетнему малышу. Ребёнок проглотил двухрублёвую монету.
Как рассказал главный врач городской больницы №1 Ильшат Яппаров, к врачам обратилась мама малыша. Ребёнку провели гастроскопию. Операция позволила извлечь инородный предмет. Малыша в удовлетворительном состоянии отправили домой.
За 10 месяцев этого года врачи извлекли порядка 50 инородных тел, 20 из которых находились в пищеводе или желудке детей в возрасте от 11 месяцев до 13 лет. Основную часть проглоченных предметов составляют монеты разного достоинства. При своевременном обращении за медицинской помощью процесс по извлечению предмета не представляет угрозы для здоровья. При этом опасность представляют батарейки и магниты, которые приводят к перфорации полого органа (пищевода, желудка, кишечника). Это может повлечь за собой госпитализацию и оперативное лечение.
Фото: Ильшат Яппаров.