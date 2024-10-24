В Башкирии виновник аварии с тремя пострадавшими сбежал

Стали известны подробности аварии, которая произошла вечером 23 октября в Альшеевском районе.
Напомним, на трассе Раевка-Стерлитамак 30-летний водитель на «Лада Гранта» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием авто. В аварии пострадали три человека: 28-летняя женщина и 7-летний ребёнок находятся в стабильно тяжёлом состоянии, а 4-летний малыш — в крайне тяжёлом.
Выяснилось, что виновник ДТП сбежал с места происшествия. Он оставил пострадавших в перевернутой машине. Правоохранители установили, что мужчина был ранее судим и лишён водительского удостоверения. Расследование продолжается.
Фото: ГАИ РБ.