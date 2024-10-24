В Башкирии виновник аварии с тремя пострадавшими сбежал

Напомним, на трассе Раевка-Стерлитамак 30-летний водитель на «Лада Гранта» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием авто. В аварии пострадали три человека: 28-летняя женщина и 7-летний ребёнок находятся в стабильно тяжёлом состоянии, а 4-летний малыш — в крайне тяжёлом.