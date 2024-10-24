В Башкирии ветеран СВО получил автомобиль с ручным управлением

Ветерану специальной операции сегодня вручили автомобиль с ручным управлением. В церемонии принял участие Радий Хабиров и Анна Цивилёва – заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества». Они ознакомились с работой республиканского филиала учреждения – в Башкортостане оно работает почти полтора года.