Вероника Домнина стала новым мэром города Белорецк

В Башкирии выбран новый глава Белорецка. Депутаты городского совета проголосовали за замглавы администрации Веронику Домнину.

Фото №1 - Вероника Домнина стала новым мэром города Белорецк

Вероника Валерьевна родилась в 1986 году и окончила Магнитогорский государственный технический университет, получив специальность в области экспертизы и управления недвижимостью. С 2021 года она занимает должность в администрации Белорецка.

Среди других кандидатов на пост рассматривались Денислам Баймурзин - адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов и Никита Дёмин - заведующий сектором муниципального контроля в администрации Белорецка.

Фото: администрация Белорецкого района.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии