Вероника Домнина стала новым мэром города Белорецк

В Башкирии выбран новый глава Белорецка. Депутаты городского совета проголосовали за замглавы администрации Веронику Домнину.
Вероника Валерьевна родилась в 1986 году и окончила Магнитогорский государственный технический университет, получив специальность в области экспертизы и управления недвижимостью. С 2021 года она занимает должность в администрации Белорецка.
Среди других кандидатов на пост рассматривались Денислам Баймурзин - адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов и Никита Дёмин - заведующий сектором муниципального контроля в администрации Белорецка.
Фото: администрация Белорецкого района.