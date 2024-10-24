В Уфе прошло заседание Волжско-Камского научно-промыслового совета

Вопросы рыболовства и рыбоводства обсудили в Уфе. Впервые в Башкортостане состоялось заседание Волжско-Камского научно-промыслового совета, который объединяет группу регионов Средневолжья.
Встреча прошла в Башкирском государственном аграрном университете. Участники совещания сначала ознакомились с лабораториями университета, а затем приступили к обсуждению запланированных тем. В повестке – правила ловли, трудности с которыми сталкивается промышленное и частное рыболовство, а также вопросы аквакультуры.
В Башкортостане действует региональная программа поддержки рыбоводства, в рамках которой предусмотрена компенсация в 40% затрат на покупку рыбопосадочного материала и кормов, на приобретенное оборудование также возмещается до 40% затрат. Для поддержки развития фермерских хозяйств реализуются и грантовые программы.
На территории республики в перечень рыболовных участков включено 77 водоемов: реки, озера и водохранилища. Рыбоводческую деятельность ведут 70 хозяйств-частников, которыми в 2023 году выращено порядка 1200 тонн рыбы, в том числе 654 тонн карпа, 400 тонн форели и 80 тонн осетровых.