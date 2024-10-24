В Уфе прошло заседание Волжско-Камского научно-промыслового совета

Вопросы рыболовства и рыбоводства обсудили в Уфе. Впервые в Башкортостане состоялось заседание Волжско-Камского научно-промыслового совета, который объединяет группу регионов Средневолжья.

Встреча прошла в Башкирском государственном аграрном университете. Участники совещания сначала ознакомились с лабораториями университета, а затем приступили к обсуждению запланированных тем. В повестке – правила ловли, трудности с которыми сталкивается промышленное и частное рыболовство, а также вопросы аквакультуры.

В Башкортостане действует региональная программа поддержки рыбоводства, в рамках которой предусмотрена компенсация в 40% затрат на покупку рыбопосадочного материала и кормов, на приобретенное оборудование также возмещается до 40% затрат. Для поддержки развития фермерских хозяйств реализуются и грантовые программы.