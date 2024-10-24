В Уфе прошел международный фестиваль для иностранных студентов

К мероприятию присоединились все вузы столицы республики. Фестиваль проходит второй год подряд. В прошлом ноябре на площадке собрались более 600 иностранных студентов, многие выступили в роли артистов на сцене Дворца молодежи УГНТУ и исполнили стихи и песни на русском и своих родных языках.

Но на этот раз к студентам вузов присоединились также учащиеся нескольких колледжей и двух музыкальных школ. В этом году на студенческом фестивале «Единство через культуру» присутствовало более 500 человек. Иностранные студенты танцевали, пели песни на родном языке, играли на музыкальных инструментах. Кроме того, большое внимание уделили национальным костюмам. Также проводились мастер-классы по лепке, плетению кос, созданию игрушек.