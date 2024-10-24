В Башкирии пьяного водителя задержали благодаря чат-боту

В Башкирии полицейские Илишевского района задержали нетрезвого водителя благодаря чат-боту. Один из очевидцев заметил странное поведение водителя «ВАЗ» на трассе Москва — Казань и сообщил об этом в боте. Информация была оперативно передана полиции.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые остановили автомобиль. За рулём находился 29-летний мужчина из Татарстана с явными признаками алкогольного опьянения. Алкотест показал высокий уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0, 829 мл/л. Установили, что он уже имел проблемы с законом за вождение в нетрезвом состоянии и находился в федеральном розыске. Мужчину увезли в полицию для дальнейших разбирательств. Автомобиль отправили на штрафстоянку.