Радий Хабиров подвел итоги Года заботы о людях с ОВЗ в Башкирии

2025 год в Башкортостане будет объявлен годом участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщил Радий Хабиров на пленарном заседании форума «Ломая барьеры». Также на мероприятии подняли тему реабилитации. Так, услугу протезирования планируют вывести на совершенно новый уровень. Отмечается, что в республике будут не только создавать инновационные технологии, но и обучать, как ими пользоваться.
Эти маленькие детали — важнейшая часть протеза. От них зависит амортизация и комфорт ходьбы. Такие демпферы пациентам подбирают индивидуально. Сегодня их производит только одна компания республики.
Протезы пальцев сделаны из силикона. Произвести их удалось благодаря субсидии от республики. В Башкортостане действует программа по комплексной поддержке производителей технических средств и оборудования реабилитации.
В Башкортостане уделяют особое внимание формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Форум «Ломая барьеры» проходит уже в третий раз. Такой формат позволяет как презентовать лучшие инклюзивные практики, так и обсудить дальнейшую работу в этой сфере во время пленарного заседания.
Год назад жизнь слабовидящего Алмаза Заманова стала в разы комфортнее. У него появился поводырь — лабрадор по кличке Зера. Для пенсионера сразу открылось множество новых возможностей.
Таким надежным помощником может стать и общественная организация. Детям с ментальными нарушениями наставники помогают социализироваться, реализовать себя в творчестве, развить необходимые бытовые навыки.
Интегрировать человека с ОВЗ к полноценной жизни невозможно без занятий спортом. Вот такой тренажер «тележка вертикальная» был признан лучшим патентом России в 2021 году. На нем разрабатываются сразу несколько групп мышц. Заниматься можно даже сидя на инвалидной коляске.
За год, посвященный заботе о людях с ограниченными возможностями здоровья, провели не одно мероприятие. По словам Радия Хабирова, среди главных итогов — то, что общество стало больше знать о таких людях и теплее к ним относиться.
А следующий год Глава Башкортостана объявил Годом участников специальной военной операции и их семей. Радий Хабиров рассказал, что с такой инициативой к нему обратился клуб кавалеров ордена Шаймуратова и сами бойцы. Соответствующий указ будет подписан уже в ближайшее время.