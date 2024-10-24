Радий Хабиров подвел итоги Года заботы о людях с ОВЗ в Башкирии

2025 год в Башкортостане будет объявлен годом участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщил Радий Хабиров на пленарном заседании форума «Ломая барьеры». Также на мероприятии подняли тему реабилитации. Так, услугу протезирования планируют вывести на совершенно новый уровень. Отмечается, что в республике будут не только создавать инновационные технологии, но и обучать, как ими пользоваться.

Эти маленькие детали — важнейшая часть протеза. От них зависит амортизация и комфорт ходьбы. Такие демпферы пациентам подбирают индивидуально. Сегодня их производит только одна компания республики.

Протезы пальцев сделаны из силикона. Произвести их удалось благодаря субсидии от республики. В Башкортостане действует программа по комплексной поддержке производителей технических средств и оборудования реабилитации.

В Башкортостане уделяют особое внимание формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Форум «Ломая барьеры» проходит уже в третий раз. Такой формат позволяет как презентовать лучшие инклюзивные практики, так и обсудить дальнейшую работу в этой сфере во время пленарного заседания.

В нашей поддержке нуждалась отрасль по изготовлению различных реабилитационных изделий. И уже второй год мы предусматриваем в бюджете республики средства, чтобы субсидировать для профильных предприятий закупку производственного оборудования и материалов. Эта программа, конечно, будет развиваться. При этом от производителей средств реабилитации мы ждём качественные современные изделия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Год назад жизнь слабовидящего Алмаза Заманова стала в разы комфортнее. У него появился поводырь — лабрадор по кличке Зера. Для пенсионера сразу открылось множество новых возможностей.

Таким надежным помощником может стать и общественная организация. Детям с ментальными нарушениями наставники помогают социализироваться, реализовать себя в творчестве, развить необходимые бытовые навыки.

Интегрировать человека с ОВЗ к полноценной жизни невозможно без занятий спортом. Вот такой тренажер «тележка вертикальная» был признан лучшим патентом России в 2021 году. На нем разрабатываются сразу несколько групп мышц. Заниматься можно даже сидя на инвалидной коляске.

За год, посвященный заботе о людях с ограниченными возможностями здоровья, провели не одно мероприятие. По словам Радия Хабирова, среди главных итогов — то, что общество стало больше знать о таких людях и теплее к ним относиться.

По итогам диалога с родителями особенных детей родилась идея создания в Уфе реабилитационного комплекса «Салют», который уже начал свою работу. Рассчитываем, что и в ходе сегодняшней дискуссии поступят новые предложения по развитию мер поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан