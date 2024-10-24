«Салават Юлаев» одержал победу над нижегородским «Торпедо»

Девять забитых шайб и красивая победа уфимцев. Сегодня «Салават Юлаев» одолел нижегородское «Торпедо». В стартовом периоде команды обменялись двумя шайбами, здесь же Сергей Варлов забил дебютный гол в КХЛ. Во второй двадцатиминутке Евгений Свечников выводит свою команду вперед, но через несколько минут Нэйтан Тодд сравнивает счёт на табло, а Никита Зоркин увеличивает преимущество.
В заключительном игровом отрезке «Торпедо» вновь сравнивает счёт, но за 57 секунд до конца основного времени Александр Хмелевский забивает победный гол. Тем самым башкирский клуб обыграл «Торпедо» 5:4. Следующий матч «юлаевцы» проведут 29 октября, соперником нашей команды станет владивостокский «Адмирал».