«Салават Юлаев» одержал победу над нижегородским «Торпедо»

Девять забитых шайб и красивая победа уфимцев. Сегодня «Салават Юлаев» одолел нижегородское «Торпедо». В стартовом периоде команды обменялись двумя шайбами, здесь же Сергей Варлов забил дебютный гол в КХЛ. Во второй двадцатиминутке Евгений Свечников выводит свою команду вперед, но через несколько минут Нэйтан Тодд сравнивает счёт на табло, а Никита Зоркин увеличивает преимущество.