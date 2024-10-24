В Уфе стартовал турнир среди незрячих футболистов

В Уфе в рамках всероссийского форума «Ломая барьеры» стартовал турнир среди слепых футболистов. В предварительных матчах приняли участие детские команды и взрослые коллективы.

На всероссийский турнир в Уфу приехали представители девяти команд. Конкуренцию лидерам в этом спорте — футболистам Москвы и Московской области — составили хозяева соревнований, а также гости из Республик Татарстан, Крым, Нижегородской области.

Звонкий мяч — главная особенность футбола для слепых. Звучит он благодаря механическим погремушкам внутри. От этого мяч становится тяжелее и почти не отскакивает от земли. Зато футболисты безошибочно определяют его местоположение.

Максим Казаков в этом спорте уже 15 лет. Долгое время он занимался плаванием, но однажды пришел на тренировку по футболу и остался. В команде — четыре полевых игрока и вратарь. Он, кстати, должен быть зрячим. Чтобы уравнять шансы, а заодно и минимизировать риск получения травмы, футболисты надевают светонепроницаемые маски.

Практически все тренеры в футболе слепых — обладатели звонкого и высокого голоса. Их подсказки должны быть слышны на другом конце поля. Их глазами и ведется игра.

В России футбол 5 на 5 развивается 20 лет. За это время национальная сборная становилась призером чемпионата Европы и даже заработала путевку на Паралимпийские игры в Рио. Но такой результат пришел не сразу.