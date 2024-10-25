Житель Уфы преследует бывшую жену и дочь

Жительница Уфы обратилась к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Женщина заявила, что её и трёхлетнюю дочку преследует бывший муж.

Мужчина преследует бывшую семью уже продолжительное время, незаконно собирая сведения о частной жизни мамы и дочки. На встречах экс-супруг проявляет агрессию, избивает женщину на глазах ребёнка и даже угрожает убийством. Уфимка боится за свою жизнь и психическое здоровье маленькой дочки.